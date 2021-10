Christian Horner constateert "significant" snelheidsverschil tussen RB16b en W12

Teambaas Christian Horner ziet in dat het gat tussen de snelste Mercedes en de snelste Red Bull "significant" valt te noemen tijdens VT1 op COTA. De baas van Max Verstappen uitte in de uitzending van Sky Sports F1 zijn zorgen over het grote snelheidsverschil dat aan het licht kwam.

"Vanmiddag zal het beter gaan", klinkt het echter verwachtingsvol over de gehoopte vooruitgang voor Max Verstappen en Sergio Perez tijdens VT2.

Mercedes snel in rechte lijn

Volgens Horner is het voordeel van Mercedes voor 90 procent behaald op de rechte stukken. Hij kan zijn nieuwsgierigheid niet onderdrukken over wat er precies gebeurt in de garagebox van Mercedes, waardoor de bolide ineens zoveel sneller kan zijn.

Horner stelt dat het tijdens de tweede vrije training wellicht beter zal gaan. "We zullen zien hoe het vanmiddag uitpakt. Wij hopen ons totaalpakket op snelheid te krijgen. Er zit nog meer aan te komen", zo klinkt hij strijdvaardig.

