Steiner ziet Amerikaanse hype ontstaan: "Volgens mij zijn er wel meer landen"

Het begint er steeds meer op te lijken dat er volgend seizoen zomaar twee Amerikaanse teams op de grid kunnen staan. Andretti is immers in onderhandeling met Sauber om het zaakje over te nemen. Bij Haas hebben ze echter geen enkel probleem met de mogelijke komst van Andretti.

Dit weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op de planner en vanzelfsprekend gaat het dan ook over de mogelijke komst van een tweede renstal uit het land. Haas-teambaas Günther Steiner juicht de mogelijke komst van Andretti juist toe.

Bedreiging

In gesprek met Motorsport.com gaat Steiner hierop in: "Ik zie helemaal niemand als bedreiging. We hebben er geen enkel probleem mee, het maakt niet uit waar het team vandaan komt. We hebben de Amerikaanse sponsormarkt ook niet zo goed benut want anders hadden er wel meer Amerikaanse sponsorstickers op de auto gestaan."

Hype

Het valt de Italiaanse teambaas wel op dat er een soort Amerikaanse hype aan het ontstaan is. Steiner spreekt: "Alles moet opeens Amerikaans zijn. Alles en iedereen lijkt zich te focussen op Amerika. Volgens mij zijn er nog wel meer landen. Er heeft nog nooit iemand bij ons op de deur geklopt met een grote zak centen omdat wij Amerikaans zijn. Wat er ook gebeurt, er zal weinig veranderen."