Mick Schumacher krijgt dit weekend aanmoediging van moeder en zusje

Mick Schumacher vertelde onlangs in de Netflix-documentaire 'Schumacher' dat hij er alles voor wil opgeven als hij weer eens zou kunnen spreken met zijn vader. De jonge Duitser vindt het wreed dat hij niet met zijn vader kan spreken over bijvoorbeeld zijn eigen nog prille F1-carrière.

Toch staat Mick er niet helemaal alleen voor dit weekend tijdens de Amerikaanse Grand Prix in Texas. De Duitse Haas-coureur wordt in Austin aangemoedigd door zijn moeder Corinna en zijn zusje Gina.

"Mijn moeder is hier en komt ons bezoeken. Zondag komt mijn zus", vertelt de Haas-rijder in de aanloop naar de Amerikaanse F1 GP. "Ik zal niet zeggen dat het een thuisrace voor mij is, maar het is leuk om hier te zijn en daar wat tijd door te brengen", zei Schumacher.



De familie Schumacher heeft al jaren een ranch in Texas. In de wereld van de internationale westernruiters zijn Corinna en Gina geen onbekenden.