Hamilton weet wat hem te doen staat: "Aankomende zes races punten maximaliseren"

In Austin gaat de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen weer onverminderd hard verder. Beide heren weten wat hen te doen staat. Maar het lijkt er in niets op dat ze zich druk maken. Het enige waar Hamilton zich druk om maakte was of hij wel uit zijn kamer kon komen, hij had zich zelf per ongeluk ingesloten.

De terugkeer van de Formule 1 in Amerika doet de Mercedes-coureur goed. Hij is blij om terug te zijn, zo laat hij weten op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. Hamilton: "Ik had mijzelf opgesloten in mijn kamer, dus ik kon niet naar buiten. Maar toch voelt het goed om hier terug te zijn. We hebben een warm welkom gehad. We hebben altijd een geweldig publiek hier en ook top races."

Communicatie

Ook Hamilton moet niets hebben van de verhalen over een bekoelde relatie tussen hem en Verstappen. Hij reageert dan ook met klare taal als men hier naar vraagt: "We hebben een soort beperkte communicatie. Sommige coureurs gaan meer met elkaar om dan anderen. We zeiden gewoon 'hoi' vorig jaar en dat doen we nog steeds."

Maximaliseren

Maar toch zal hij Verstappen moeten verslaan als hij zijn achtste wereldtitel wil pakken. De Brit weet wat hem te doen staat: "Het is belangrijk om alle races te winnen. We moeten de aankomende zes races onze punten maximaliseren. Er komen momenten dat we hen kunnen verslaan, maar in Mexico zullen ze weer sterk zijn. Er kan veel gebeuren in zes races, we kijken er race voor race naar."