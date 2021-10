Weer speciale livery voor Red Bull: Acura stickers voor COTA

Een nieuwe race, een nieuwe livery voor Red Bull. Het team van Max Verstappen zal in Austin aan de start verschijnen met Acura stickers op de plek van de gebruikelijke Honda-plakplaatjes. Acura is immers het Amerikaanse broertje van Honda. Ook AlphaTauri zal rond rijden met Acura-stickers.

Het is niet voor het eerst dat Acura te zien is op Formule 1-wagens. In de tijden dat Honda nog de motorleverancier was van de legendarische McLarens van Senna en Prost waren de logo's ook al te zien op de wagens als er in Noord-Amerika geracet werd. Veertien jaar terug was het de laatste keer dat Acura te zien was op een Formule 1-auto.

Honda-bons Masashi Yamamoto laat in een persbericht weten heel trots te zijn: "Het is heel speciaal dat Acura onderdeel wordt van onze samenwerking met Red Bull en AlphaTauri voor de Amerikaanse Grand Prix. Dit is tot nu toe een fantastisch seizoen en we zijn trots dat we Acura kunnen toevoegen aan ons verhaal voor deze iconische race in Amerika."