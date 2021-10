Verstappen moet het doen zonder updates: "Logisch dat er tegen het einde van het seizoen geen nieuwe dingen meer komen"

De titelstrijd in de Formule 1 is nog lang en breed nog niet beslist. Max Verstappen en Lewis Hamilton laten geen spaander van elkaar heel in het duel. Echter is het bij Red Bull wel zo dat Verstappen en Perez het zonder nieuwe slimmigheden moeten gaan doen.

Nieuwe updates zitten er namelijk niet meer aan te komen. Net als zoveel teams heeft Red Bull de focus allang verlegd op 2022. Tegenover Motorsport.com laat Verstappen weten dit niet vreemd te vinden: "Maar het is ook logisch dat er richting het einde van het seizoen geen grote of nieuwe dingen meer op de auto komen."

De Nederlandse Red Bull-ster weet exact waar er winst valt te behalen: "Het gaat er nu vooral om dat we de auto nog beter begrijpen en dat we op die manier extra snelheid vinden. Het draait namelijk niet alleen om aerodynamische updates op de auto gooien. Het begrijpen van de banden speelt namelijk ook een belangrijke rol, die vormen toch de enige contactpunten met het asfalt!"