Verstappen titelfavoriet voor Andretti: "Dat is de kwaliteit van de kampioen"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton begint steeds meer en meer legendarische vormen aan te nemen. Veel kenners verheugen zich dan ook op de volgende afspraak in het wereldkampioenschap dit weekend in Austin. Ook Amerikaanse racelegendes genieten van het duel om de kroon.

Mario Andretti is één van die overzeese racelegendes. De 81-jarige wereldkampioen van 1978 geniet volop van de strijd. Hij spreekt zich watertandend uit in de F1 Nation Podcast: "Het is eindelijk onvoorspelbaar. Er zijn meerdere hoofdrolspelers. Zelfs Valtteri Bottas staat er als er iets gaande is met Lewis."

Favoriet

Maar er is maar één coureur die echt een onuitwisbare indruk achterlaat op Andretti: "Maar laten we eerlijk zijn, Verstappen is er altijd en zal daar zijn tot het einde." De Nederlander is de titelfavoriet van Andretti: "Ik zie het Max graag worden want hij is nog geen kampioen. Vanuit het oogpunt van de fans zie je graag een nieuwe kampioen."

Kampioen

Andretti geniet sowieso al jaren van de kunsten van Verstappen. Hij prijst hem de hemel in: "Toen Max de Formule 1 in kwam liet hij gelijk al enkele speciale dingen zien. Denk aan die natte race in Brazilië (2016. red.). Hij heeft altijd dat soort dingen laten zien. Hij is iemand waar je overal rekening mee moet houden. Dat is de kwaliteit van een kampioen, maakt niet uit hoe je er naar kijkt."