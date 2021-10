Perez onder de indruk van Verstappen: "Max presteert foutloos op hoog niveau"

Voor het eerst in zijn loopbaan strijdt Max Verstappen dit jaar om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-piloot is in een stevig duel met Lewis Hamilton verwikkeld maar gaat nog net aan de leiding van het kampioenschap. In Turkije kon hij rekenen op rugdekking van zijn teamgenoot Sergio Perez

De Mexicaan is zeer onder de indruk van zijn jongere teamgenoot. In gesprek met Crash.net is Perez heel erg lyrisch: "Ik denk dat Max de coureur van het seizoen is. om eerlijk te zijn. Ik denk dat hij de minste foutjes heeft gemaakt van iedereen hier. Hij krijgt dingen voor elkaar op een heel hoog niveau."

De strijd is nog niet gestreden maar bij Red Bull weet men wel dat er enkele gunstige circuits naderen (Brazilië en Mexico). Perez weet echter dat alles nog lang niet in de tas is: "Het seizoen duurt nog steeds heel lang dus we zien later wel. Tot nu toe ben ik zeer positief verrast over hoe hij presteert zonder fouten op zo'n hoog niveau. Of hij ergens zwakke punten heeft? Geen overduidelijke in ieder geval."