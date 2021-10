O'Ward droomt nog van de Formule 1: "Elk kind heeft dezelfde droom"

Na de Grand Prix van Abu Dhabi vindt er traditie getrouw de Young Drivers Test plaats. Bij McLaren zal er een opvallende coureur plaatsnemen achter het stuur. Patricio O'Ward zal hier namelijk de honneurs waarnemen. De Mexicaanse IndyCar-coureur mag de test rijden na een afspraak met CEO Zak Brown.

Mclaren heeft immers een zusterteam in de InyCars en O'Ward is hier de stercoureur. Bron beloofde de Mexicaan een Formule 1-test als hij een race zou winnen. O'Ward flikte dit zelfs twee keer en de test is over twee maanden dan ook een feit. De IndyCar-coureur heeft al een stoeltje gepast en durft te dromen.

Droom

In gesprek met Motorsport.com sluit hij een toekomst in de Formule 1 helemaal niet uit: "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Elk kind groeit op met dezelfde droom en dat is de Formule 1. En als ze zeggen dat hun droom iets anders is zijn ze aan het liegen want het is altijd Formule 1."

Indy 500

Nu richt O'Ward zich nog eventjes op de Amerikaanse droom: "Nu ben ik gefocust op het perfecte werk leveren in IndyCar. Ik wil het team het kampioenschap geven want dat verdienen ze. Ik wil ze de Indy 500 geven. En als er in de toekomst iets langskomt en het past ons beide dan pak ik die kans, natuurlijk pak ik de kans in de Formule 1."