Video: Red Bull deelt beelden van allereerste rondje COTA ooit

Dit weekend strijkt de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 weer neer in Austin voor de Amerikaanse Grand Prix. Het is al weer bijna tien jaar geleden dat de koningsklasse voor het eerst zijn rondjes draaide op het Circuit of the Americas. Al voor dat de baan af was werden de eerste rondjes er verreden.

Red Bull Racing maakt de fans alvast warm voor de Amerikaanse Grand Prix op COTA met beelden uit de oude doos. David Coulthard mocht namelijk een Red Bull bolide aan de tand voeren op een COTA wat nog lang en breed niet af was. Het leverde spectaculaire beelden op en weer een gelikt promotiefilmpje voor Red Bull.