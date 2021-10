Verstappen nog lang niet zeker: "Moeten snelheid vinden want 6 punten is niets"

De titelstrijd is dit jaar hard en fel. Max Verstappen en Lewis Hamilton bestrijden elkaar met het mes tussen de tanden en zijn aan elkaar gewaagd. In Turkije nam Verstappen de leiding in het wereldkampioenschap weer over maar de strijd is nog niet gestreden.

De afgelopen races leek het erop dat Mercedes ineens veel meer snelheid had gevonden dan concurrent Red Bull. Het viel Verstappen ook op, in Turkije kwam hij niet in de buurt van racewinnaar ,en Mercedes-man, Valtteri Bottas. Het snelheidsverschil was volgens sommige kenners gegroeid en enorm zorgwekkend.

Zes punten

In gesprek met Sky Sports merkt Verstappen op dat er nog werk aan de winkel is. Hij spreekt zich uit: "We moeten nog wat snelheid vinden want zes punten is niets. Ik zou graag nog wat meer snelheid willen hebben want het gaat nog een zware opgave worden."

Bloedsnel

Toch heeft Verstappen nog vertrouwen genoeg. De Grands Prix van Brazilië en Mexico komen er nog aan en daar is Red Bull vaak bloedsnel. De Nederlander: "De laatste races heeft Mercedes het tempo wat opgeschroefd maar wij zullen niet opgeven. Er kan veel gebeuren tijdens een race. Hopelijk zullen sommige circuits ons wat beter liggen."