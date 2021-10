Actie Vettel verbaasde Webber: "Hij zocht altijd een proefkonijn"

Regen zorgt vaak voor onvoorspelbare en spectaculaire races in de Formule 1. De Turkse Grand Prix was een kletsnatte editie en stond dan ook bol van bijzondere momenten. De meest verrassende actie van vorige week was dan ook de dappere bandengok van Sebastian Vettel. De Duitser wisselde naar slicks en dat kwam hem duur te staan.

De Aston Martin-coureur moest direct weer naar binnen om terug te wisselen naar inters. Zijn voormalige Red Bull-teamgenoot Mark Webber was verbaasd. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Ik vond het eigenlijk wel leuk omdat hij dit normaal nooit deed. Hij maakte nooit de eerste beslissing. Hij keek altijd naar iemand die als proefkonijn diende. Hij probeerde iets ongelooflijks nu. Ik geen idee wat hij dacht."

Het viel Webber dan ook op dat de beslissing veel belangrijker was voor Vettel dan voor het team: "Het team heeft die paar puntjes nodig maar Vettel maakt dat niets uit. Hij wil grote successen. Maar de droge lijn was zo dun dat inhalen onmogelijk was. Het was een dappere beslissing maar binnen 15 seconden was het duidelijk. Complimenten voor de poging."