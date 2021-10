Villeneuve ziet te kleine voorsprong Verstappen: "Hamilton maakte veel fouten maar betaalde lage prijs"

Max Verstappen gaat momenteel met een minimale voorsprong op Lewis Hamilton aan de leiding van het wereldkampioenschap. Sommigen denken dat die voorsprong veel groter had kunnen zijn. Hamilton maakt immers steeds vaker kleine foutjes maar heeft daar relatief weinig last van.

De minieme voorsprong van Verstappen op Hamilton is iets wat voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve niet helemaal lekker zit. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport laat Villeneuve van zich horen: “De punten in de tussenstand laten niet de echte situatie zien. Hamilton maakte heel veel fouten en betaalde daar een lage prijs voor, in tegenstelling tot Verstappen. Ik denk dan aan wat er met hem gebeurde in Hongarije en Silverstone.”

Villeneuve ziet bij Mercedes iets gebeuren wat de Canadees ook al eerder zag in de succesjaren van Ferrari op het gebied van strategie. Villeneuve: “Natuurlijk is het seizoen van Verstappen en Red Bull voorlopig simpelweg goed verlopen, bij Lewis en zijn team zie ik vermoeidheid. Strategieën? In het verleden hoefde Mercedes het niet eens aan het juiste eind te hebben want ze wonnen toch wel.”