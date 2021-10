Goede resultaten geruststelling voor Mercedes: "Toen was het einde zorg hoe we er nu voor zouden staan"

Mercedes vecht ook dit seizoen weer gewoon mee voor de wereldtitel. De regerend wereldkampioen is in allebei de kampioenschappen nog steeds in de race. Lewis Hamilton maakt immers nog steeds kans op titelprolongatie en Mercedes zelf ook. Eigenlijk had het Duitse team zelf dit succes niet verwacht.

Mercedes legde namelijk als relatief vroeg in het seizoen de focus op 2022. Het risico bestaat dan dat het heden gaat lijden onder de toekomst. Mercedes-bons Andrew Shovlin legt het in gesprek met Motorsport.com uit: "Als je terug gaat naar het begin van het jaar en de keuzes die we hebben gemaakt voor de ontwikkeling van de auto. Toen was het voor ons vooral onze zorg hoe we er voor het einde van het seizoen voor zouden staan. Kunnen we de auto nog op pole zetten? Een eerste startrij veroveren? Een race controleren?"

Het lijkt erop dat die angsten van Mercedes inmiddels in de prullenbak liggen. Het team lijkt ,bijvoorbeeld in Turkije, enorm veel snelheid te hebben gevonden. Shovlin is er dan ook opgelucht: "Het is een hele geruststelling dat we bij de laatste zes races zijn aanbeland en we nog steeds over een pakket beschikken waarmee we Red Bull zaterdag kunnen verslaan en zondag voor kunnen blijven."