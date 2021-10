'Alpine overweegt tweede team te starten'

Het team van Alpine heeft een probleem. De Franse ploeg heeft in de afgelopen jaren een flink juniorenprogramma opgebouwd waar zeer veel talent uit voort is genomen. Maar Alpine kan die junioren nergens kwijt in de Formule 1, ze hebben geen plaats bij het eigen team en verder is er amper plek.

Alpine rijdt als enige team rond met hun eigen Renault motoren. Er is dus geen klantenteam om talent te stallen aangezien Fernando Alonso en Esteban Ocon hun contract hebben verlengd. Zo'n extra team zou perfect uitkomen om het talent te laten rijpen.

Klantenteam

De ervaren journalist Joe Saward komt nu met het nieuws dat ze bij Alpine heus wel weten dat zo'n klantenteam wel een goed idee is, zo schrijft hij op zijn blog. Saward: "Al die problemen zouden minder zijn als Alpine een klantenteam had voor hun motoren. Maar de opties zijn nu gelimiteerd maar als er in 2022 een betere motor is komt er misschien interesse."

Red Bull

Als er geen klantenteams komen kan Alpine net zo goed een eigen tweede team opzetten. Red Bull heeft immers ook AlphaTauri als een team voor hun talenten. Volgens Saward spookt dit wel door het hoofd van Alpine: "Er is mij verteld dat Alpine aan het idee snuffelt om mee te helpen aan het opzetten van een nieuwe team. Dat heeft in theorie wel een instapsom van 200 miljoen dollar. Dat met het idee om iets te creëren wat lijkt op de Red Bull-AlphaTauri constructie."

Radicale zet

Het komt over als een wel heel radicale zet maar het kan zomaar best wel eens slimme actie zijn. Saward komt met tekst en uitleg: "Dat klinkt misschien achterlijk maar het hebben van een tweede team zorgt ervoor er een goed bedrijfsmiddel is en het is iets wat Alpine kan helpen in de ontwikkeling voor een nieuwe motor in 2026."