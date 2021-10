Lawrence Stroll barst van de ambitie: "Twijfel er niet aan dat wij veel gaan winnen"

Het is inmiddels wel duidelijk dat de ambities van Aston Martin torenhoog zijn. Het team heeft het ambitieuze doel om binnen vijf jaar wereldkampioen te worden en laat er geen gras over groeien. Inmiddels zijn ze ook nog eens begonnen met de bouw van een nieuw onderkomen. Wel staan ze slechts zevende in het kampioenschap.

Ondanks de mindere resultaten is het vertrouwen nog steeds mega groot. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel verlengde zijn contract en ook Lance Stroll blijft nog even plakken bij het team van zijn vader. Zijn oude heer Lawrence Stroll heeft nog steeds het idee dat de successen gaan komen.

Plan

Stroll senior bespreekt zijn plan in de Beyond the Grid podcast. Stroll: "We liggen absoluut op schema om binnen vijf jaar wereldkampioen te worden. Dat plan bestaat uit 5 verschillende onderdelen. Het eerste is het aantrekken van de beste mensen, onderdeel twee is hen voorzien van de beste tools en processen om te vechten voor de titel. In ons geval is dat de Aston Martin campus die we aan het bouwen zijn. Iets wat nog nooit eerder is vertoond in onze sport."

Next big thing

De Canadese zakenman ziet in ieder geval dat men in de paddock hem heel erg serieus neemt. Dat deelt hij graag met de wereld: "Ik denk dat iedereen in de paddock erkent dat wij het volgende grote ding zijn in de Formule 1. Die vibe is er absoluut. Sebastian heeft mij twee, drie weken geleden nog verteld dat overal in de paddock het gevoel overheerst dat wij de volgende zijn."

Geen twijfel

Hij winnen van races en kampioenschappen is dan ook het grote doel. Het is vooral belangrijk voor Stroll dat het team altijd kan meevechten om de winst. Hij heeft er alle vertrouwen in: "We wonnen vorig jaar als Racing Point maar als Aston Martin betekent dat nog veel meer. Dat komt door mijn verbintenis met Aston Martin Lagonda als eigenaar. En ik twijfel er niet over dat wij veel races gaan winnen."