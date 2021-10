Webber maakt zich zorgen over Verstappen: "Vraag mij af of hij een auto krijgt om Hamilton te verslaan"

Max Verstappen heeft nog steeds prima papieren in handen om de wereldtitel te veroveren. Hij staat dan wel aan de leiding van het wereldkampioenschap dat betekent nog niet dat het een gelopen zaak is. Veel kenners beginnen zich namelijk zorgen te maken over de snelheid van Red Bull.

Ook oud-Red Bull-coureur Mark Webber heeft door dat er iets aan de hand is. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Ik maak mij een beetje zorgen over Max Verstappen. Gebaseerd op de laatste paar races moet je jezelf afvragen of hij een auto gaat krijgen waarmee hij Lewis Hamilton en Mercedes kan verslaan."

Geen antwoord

Webber had dan ook niet verwacht dat Mercedes zo veel sneller zou zijn in het natte Turkije. "Voor de race dacht ik dat Max rondetijden zou rijden vergelijkbaar met Valtteri onder deze omstandigheden. Maar het bleek dat Verstappen geen antwoord had op de snelheid van Bottas in zijn Mercedes."

Huid duur verkopen

Toch ziet Webber dat Verstappen toch perfect presteert. De Australiër ziet dat de Red Bull-coureur moeilijk te verslaan is: "Max verkoopt zijn huid zo duur mogelijk. Hij reed briljant in Rusland en ik denk niet dat hij het beter had kunnen doen dan die tweede plaats in Turkije."