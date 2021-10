Albon belangrijke schakel in de simulator: "Als Max problemen heeft moeten wij die simuleren"

Alexander Albon mag dan wel geen zitje meer hebben bij Red Bull Racing dat betekent echter niet dat hij niet meer bij het team betrokken is. De aankomend Williams-coureur is met zijn simulatorwerk zeer belangrijk voor het team. Hij is op die manier onderdeel van het huidige succes.

De Thaise Brit legt in de podcast Talking Bull uit wat zijn werkzaamheden precies inhouden. Albon zorgt er op de simulator namelijk voor dat Max Verstappen en Sergio Perez een basis set-up hebben voordat ze in de auto stappen op de vrijdag.

Leuk

Daar begint de pret voor Albon. Hij spreekt zich uit in de podcast: "Dan wordt het echt leuk. We luisteren naar de feedback van Verstappen en Perez en hun ervaringen op de baan. Dan komen wij ook met suggesties." Op deze manier dragen alle simulatoruren van Albon dus wel zeker bij aan de prestaties van de Red Bulls.

Feedback

Het klinkt misschien allemaal een beetje abstract. Albon komt dan ook met een voorbeeldje: "Stel je voor dat Verstappen bepaalde problemen heeft of bepaalde veranderingen wil doorvoeren. Dan moeten wij er eerst voor zorgen dat we dezelfde problemen ook in de simulator hebben. Als hij bijvoorbeeld balans problemen heeft aan de achterkant in bocht twee, dan moeten we dat simuleren en met aanpassingen komen zodat hij tevreden is. Die feedback gaat dan naar zijn engineer."