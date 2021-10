Nieuwe Ferrari motor was niet zonder risico: "Update zo snel mogelijk gekomen"

In Rusland en Turkije kregen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz de beschikking over een nieuwe motor. Het project zat al eventjes in de pijpleiding maar zag bij Leclerc in de bolide voor het eerst het daglicht in Rusland. Achteraf blijkt dat plaatsen van de nieuwe motor niet geheel zonder risico's was.

Ferrari is in een fel duel verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze moeten daarvoor wel afrekenen met McLaren. Het Britse team heeft maar 7,5 punten meer dan Ferrari en dus is alles nog mogelijk.

Risico's

Teambaas Mattia Binotto legt in gesprek met Motorsport.com uit hoe de vork in de steel stak: "In Sotsji was het onze eerste doelstelling om zoveel mogelijk ervaring op te doen met een schuin oog op 2022. Dat is waarom we de update zo snel mogelijk hebben uitgevoerd zodra die klaar was. We hebben gehaast en we hebben ook risico's genomen. Het is altijd een risicovolle onderneming. We wilden natuurlijk meters maken en ervaring op doen voor 2022 als de motoren worden bevroren."

Kleine voorsprong

Vooralsnog zijn ze bij de legendarische renstal wel te spreken over de prestaties van de nieuwe krachtbron. Maar volgens Binotto wint Ferrari er niet ineens minuten door: "Het geeft ons een kleine voorsprong. Ik wil er geen feiten aan vastknopen want het verschilt per circuit. Het is niet alleen pure power uit de ICE, het gaat ook om energy recovery. Het is een beetje complex maar het geeft ons zeker winst."