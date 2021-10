Red Bull maakt straten New York onveilig

Over anderhalve week keert de Formule 1 weer terug in de Verenigde Staten na een jaar afwezigheid door COVID. Red Bull Racing grijpt dan moment aan om weer eens een gelikte promotie stunt uit te halen. Ze hebben bolides namelijk weer eens losgelaten op een nogal ongebruikelijke plek.

📍 The City That Never Sleeps 🇺🇸 pic.twitter.com/rN5VgWAQob — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) ___Escaped_link_61671e5d55f73___

De Oostenrijkse formatie vertrok namelijk naar New York om daar de straten van de metropool onveilig te maken met een RB7. De bolide jaagt tussen de wolkenkrabbers door en trekt veel bekijks van verbaasde voorbijgangers.

Start spreading the news 📰 The RB7 has returned Stateside 🇺🇸 pic.twitter.com/iikzxrHuiM — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 12, 2021

Red Bull pakt het momentum om hun fans warm te maken voor de race aan de andere kant van de plas. In 2022 zijn er zelfs 2 races in Amerika aangezien er dan ook een Grand Prix wordt gehouden in Miami, deze race gaat door het leven als de Miami Grand Prix.