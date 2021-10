Nieuwe data laat nu stop Hamilton zien: "Hij had dan zelfs met Sainz gevochten"

Lewis Hamilton beleefde een vervelend weekend in Turkije. De Brit kwam zeer laat binnen voor een spraakmakende pitstop en foeterde daarna op de radio dat het een slecht idee was. Hamilton wilde namelijk de race uitrijden op het setje inters waar hij ook op startte.

Nieuwe data laat nu zien dat dit waarschijnlijk voor een nog minder resultaat van Hamilton had gezorgd. Mercedes-bons Andrew Shovlin legt het uit in gesprek met Motorsport.com: "Als de banden zouden stabiliseren op het moment dat we hem naar binnen haalden en consistent zouden blijven tot de finish, dan zou hij een plek zijn verloren aan Sergio maar voor Charles zijn gefinisht. Maar in dat scenario gaan we ervan uit dat er geen extra slijtage was, maar het was duidelijk dat dit wel aan de hand was."

Pas na de wedstrijd kon Mercedes pas echte conclusies trekken. Shovlin: "We konden de berekening pas doen na de race met de degradatie die we zagen bij Esteban. Hij was de enige die de race uitreed op 1 setje inters. Als we die degradatie zouden toepassen bij Lewis, dan zou hij veel plaatsen zijn verloren. Gebaseerd daarop zou hij waarschijnlijk zelfs in gevecht zijn geraakt met Sainz."