Palmer ziet absurde prestaties: "Verstappen finishte voor het eerst achter Bottas"

In Turkije bewezen Valtteri Bottas en Sergio Perez wat ze waard zijn. De twee spelen allebei tweede viool bij hun teams Mercedes en Red Bull maar bewezen in Istanboel zeker een belangrijke rol te kunnen gaan spelen in het wereldkampioenschap.

Oud-coureur Jolyon Palmer zag dat de twee eindelijk eens lieten zien wat ze kunnen. Het was hard nodig volgens Palmer, die zich uitspreekt op de site van de Formule 1: “Het was belangrijk voor Hamilton dat Bottas won. Terwijl Bottas Mercedes toch nog liet lachen reed Perez een goede getimede superrace en stond hij voor het eerst in acht races weer op het podium.”

Palmer ziet vooral dat Hamilton en Verstappen een maatje te groot zijn voor hun teamgenoten. Sterker nog hij ziet enkele opvallende feiten: “Tot nu toe is het duo vooraan dat om de titel vecht gewoon te goed, ze rijden echt in een andere competitie dan hun teammaatjes. Hamilton is nog maar twee keer achter Perez gefinisht en in Turkije finishte Verstappen voor het eerst dit jaar achter Bottas.”