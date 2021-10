Hamilton maakt zich niet druk over motorperikelen: "Besteed er geen energie aan"

In Istanbul moest Lewis Hamilton er dan toch aan geloven. De Brit kreeg zijn langverwachte motorstraf en moest zich naar voren wisselen. Bij Mercedes schijnt men zich echter volgens geruchten zorgen te maken over de betrouwbaarheid van de motor.

Alle motorperikelen laten Hamilton koud. De regerend wereldkampioen maakt zich er niet te druk om. In gesprek met internationale media gaat de Mercedes-coureur in op de motortwijfels: "Ik besteed er niet echt energie aan. Het is niet mijn werk om mij daar druk over te maken. Ik laat de zorgen over aan de jongens die zich daar mee bezighouden."

Hamilton heeft dan ook het volle vertrouwen in zijn huidige krachtbron: "Mijn motor is in goede conditie. Mijn eerste motor reed volgens mij zes races. We hebben nog steeds motor twee en ik denk dat motor drie er ook nog is. Zover ik weet hoef ik hopelijk geen vijfde motor te gebruiken. Maar ik kan niet voorspellen wat er nog gaat gebeuren."