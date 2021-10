Häkkinen verwacht grote rol voor tweede coureurs: "Gaan grote rol spelen bij helpen Lewis en Max"

Het was in Turkije overduidelijk dat Mercedes sneller was dan Red Bull. Toch wist Max Verstappen de schade te beperken en veroverde hij de koppositie in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander reed een foutloze race en liet een enorme indruk achter bij Mika Häkkinen.

De Finse tweevoudig wereldkampioen heeft weer genoten van de Turkse Grand Prix maar er viel wel het een en ander op. In zijn column voor Unibet bespreekt hij de snelle Mercedessen: "Lewis en Valtteri waren de snelste in de kwalificatie. Max geeft toe dat Red Bull nog werk te doen heeft als ze het wereldkampioenschap willen veroveren."

Häkkinen verwacht dat Hamilton en Verstappen moeten rekenen op de steun van hun teamgenootjes. Volgens de Fin gaat dit een grote rol spelen in de titelstrijd: "Ik denk dat Valtteri en Sergio een grotere rol gaan spelen in het helpen van Lewis en Max. Dat gaan ze doen met een juiste hoeveelheid support en strategieën."