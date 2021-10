Norris is realist: "Hadden niet genoeg pace om het beter te doen"

Het was een wereld van verschil voor McLaren in Turkije. De oranjekleurige formatie blonk uit in Monza en Sotsji maar in Istanbul kwamen ze er het hele weekend niet aan te pas. Lando Norris hield de schade nog redelijk beperkt en kwam als zevende over de lijn.

Terugkijkend op de race van afgelopen zondag was Norris dan ook zeer realistisch. In gesprek met Motorsport Week doet hij zijn zegje: "Ik denk dat we niet genoeg pace hadden om het beter te doen. Het was een hele moeilijke race, dus het was makkelijk om iets verkeerd te doen en een fout te maken. Ik ben blij met de zevende plaats, het zijn een paar punten. We hebben het verschil met Ferrari beperkt, ze hadden een goede dag."

Ferrari is immers de grote concurrent van McLaren in de strijd en het helpt niet als de rivaal wel veel scoort en McLaren alleen via Norris punten scoort in Turkije. Norris maakt zich nog niet te druk: "Ik zou niet zeggen dat de pace verwarrend is, we moeten begrijpen waarom. Het is niet iets dat je zomaar kan veranderen. Het is gewoon de auto. We moeten er gewoon mee omgaan."