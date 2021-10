Sainz scherpt eigen record aan in Turkije

In Turkije werd Carlos Sainz verkozen tot 'Driver of the Day'. De Spaanse Ferrari-coureur had een nieuwe motor gekregen en startte achteraan aan de race. Hij reed een zeer verdienstelijke race en kwam als achtste over de finishlijn. Daarmee scherpte hij zijn eigen record aan.

Hij is namelijk de coureur met de langste actieve reeks puntenfinishes. Sainz scoorde dit seizoen alleen in Portugal en Frankrijk geen punten en finisht al sinds de Grand Prix van Stiermarken steen vast in de punten. Hierdoor heeft hij een reeks van 9 puntenscores op rij.

Carlos Sainz has the longest active points scoring streak in F1 (9)



No other driver has an active streak higher than 4. — formularacers (@formularacers_) October 11, 2021

Geen enkele andere coureur op de grid komt in de buurt van Sainz. De andere coureurs komen niet verder dan vier puntenfinishes op rij. Max Verstappen en Lewis Hamilton komen al helemaal niet in dit lijstje voor na hun veelbesproken incident in Monza.