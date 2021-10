Formule 1 denkt aan nieuwe regel bij gele vlaggen in kwalificatie

De Formule 1 overweegt nieuwe regels in te voeren omtrent gele vlaggen in de kwalificatie. In Turkije zette Fernando Alonso namelijk een snelle tijd neer terwijl er een gele vlag hing, hij kreeg overigens geen straf. Mogelijk worden de nieuwe regels over twee weken in Austin al getest.

Race Director Michael Masi is in ieder geval van plan iets te doen. De Australiër gaat hierop in, in gesprek met Motorsport.com. Masi: "Laten we kijken wat we kunnen doen in Austin. We hebben het gedaan met track limits. We kunnen op welke punten het kan werken en we moeten er voorzorgen dat er geen onbedoelde consequenties zijn."

De sport overweegt om een model uit de wereld van de tweewielers te lenen. In de MotoGP is er namelijk een regel dat dat een neergezette tijd direct na een gele vlag ongeldig wordt verklaard. Daardoor verbleekt de discussie of de coureur wel of niet moest afremmen.

Masi gaat er in ieder geval naar kijken: "Op papier ziet het eruit als een goede oplossing maar je moet door het hele proces heen gaan. In ieder geval hebben we een meeting met het sports advisory committee deze week en dit is een van de dingen op de agenda."