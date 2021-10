Button over merkwaardige Hamilton stop: "Denk dat hij niet wist dat hij plaatsen ging verliezen"

Het was een spraakmakend moment tijdens de Turkse Grand Prix: de merkwaardig geplande pitstop van Lewis Hamilton. De Brit stopte vlak voor het einde van de race en verloor twee plaatsen. Hamilton was zeldzaam kwaad over de boordradio, een dag later leek alles echter weer koek en ei.

Voormalig teamgenoot Jenson Button denkt wel te weten waarom Hamilton zo gepikeerd reageerde na de gewraakte stop. Button is tegenwoordig analist bij de Britse tak van Sky Sports en heeft de situatie uitgebreid bekeken. Hij heeft dan ook een uitgebreide mening over de stop.

Bij Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ze hebben hem door het proces van wanneer hij zou moeten stoppen heen gepraat maar hij stopte midden in het moment dat je niet zo moeten stoppen. Als hij eerder zou stoppen was het een goede call en als hij tot het einde door had kunnen gaan was het een goede call. Maar het was in het midden en dat is het gebied waar je niet had willen zijn."

Button denkt dat ook dat Hamilton bepaalde belangrijke dingen niet had meegekregen: "Ik denk dat het grootste ding voor mij de informatie is. Ik denk dat Lewis niet wist dat hij twee plaatsen ging verliezen met de pitstop. Hij leek nogal opgewekt toen ze hem vroegen te stoppen. Het leek er niet op dat hij wist dat hij een paar plaatsen ging verliezen omdat hij achteraf nogal gefrustreerd was dat hij als vijfde rond reed, wat hij niet verwacht had."