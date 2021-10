Brundle over Hamilton-stop: "Hij bracht het team uit balans"

Het grote gespreksonderwerp na afloop van de Turkse Grand Prix? De te late pitstop van Lewis Hamilton. De Brit kwam immers heel laat binnen en verloor posities. En dat terwijl hij zelf niet eens de box op wilde zoeken. Het zorgt ervoor dat veel kenners er een mening over hebbe.

Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle denkt er het zijne van. In gesprek met Sky laat Brundle weten wat hij ervan vindt: "We hebben hem in het verleden het team al een paar keer zien overrulen en dat ging erg goed. Bijvoorbeeld in Turkije vorig jaar waar hij tot het einde bleef door rijden en glorieus zegevierde."

Na doen

Maar in de Turkse Grand Prix van dit jaar verliep het allemaal wat minder. Brundle weet wat er anders moest gaan: "Ik denk dat alles wat Mercedes moest doen duidelijk was: Red Bull na doen. Ze moesten proberen om de pijn van de motorstraf te minimaliseren."

Uit balans

Mede door de vage stoptijd van Hamilton kon Max Verstappen lachend de leiding in het kampioenschap weer overnemen. Brundle denkt dat de situatie anders had kunnen zijn als de stop op een ander moment zou plaatsvinden: "Ik denk dat Lewis zijn team uit balans bracht. Het was een beetje een stop van niemand op het end."