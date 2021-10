Alonso lacht op suggestie Marko: "Ben met niemand bevriend"

Het was een zeer opvallende uitspraak van Helmut Marko dit weekend. De Red Bull-adviseur stelde dat Fernando Alonso Red Bull wel eventjes kon helpen door Lewis Hamilton op te houden. Alonso zou volgens Marko namelijk geen grote vrienden met de Brit zijn.

Jammer genoeg voor Marko kon Alonso zijn team echter geen dienst bewijzen. De Spanjaard werd in de eerste bocht van de race al achterstevoren getikt door Pierre Gasly. Even later deed Alonso hetzelfde bij Mick Schumacher en was zijn rol eigenlijk wel uitgespeeld.

Wel kon Alonso hartelijk lachen om de uitspraken van Marko. Na afloop van de wedstrijd keek hij er in gesprek met de internationale media even op terug: "Ik heb de woorden van Marko zondagochtend gelezen. Ik ben eigenlijk met helemaal niemand bevriend. Toto zou hetzelfde zeggen als het andersom was geweest." Het was een vrolijke noot op een verder teleurstellende dag voor de Spanjaard.