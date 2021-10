Vechten met Hamilton eist tol voor Tsunoda: "Banden kapot na dat duel"

Lewis Hamilton moest zich gisteren naar voren vechten tijdens de Turkse Grand Prix. De Brit was als elfde gestart na een motorwissel en ging het gevecht aan met meerdere coureurs. Als eerste was daar Yuki Tsunoda, maar de jonge Japanner gaf zich niet zomaar gewonnen.

Hamilton had de eerste acht rondjes van de race zijn handen vol aan Tsunoda. De AlphaTauri-coureur verdedigde dapper maar moest zich uit eindelijk gewonnen geven. Op dat moment streden Hamilton en Tsunoda om een plekje in de punten maar achteraf stond de Japanner met lege handen. Hij kwam uiteindelijk als veertiende over de finishlijn.

Banden

Achteraf gaf Tsunoda tekst en uitleg bij Sky Sports: "Ja, ik heb de banden vrij vroeg kapot gereden met dat duel. Het was heel moeilijk om de pace bij te houden daarna. Toen spinde ik en was het helemaal onmogelijk om de pace bij te houden. Het is zeker een leermoment, dit is goed maar ik moet mij zeker nog verbeteren."

Tost

Ook zijn teambaas Franz Tost zag dat Tsunoda het helemaal niet slecht deed in de openingsfase van de wedstrijd. Tost: "Yuki had een goede start vandaag en reed een aantal rondjes op de achtste plaats. Het lukte hem om Hamilton een aantal rondjes achter hem te houden, hij liet een goede performance zien."