Perez dolt met Verstappen: "Je bent me wat tequila schuldig!"

In Turkije liet Sergio Perez eindelijk weer eens zien wat hij allemaal kan. De ervaren Mexicaanse Red Bull-coureur werd derde achter zijn teammaatje Max Verstappen. Ook vocht hij een enorm spectaculair duel uit met Lewis Hamilton waar hij als winnaar uit de bus kwam.

Na afloop van de race verscheen een glunderende Perez voor de camera's van Sky Sports. Hij keek terug op zijn gevecht met Hamilton: "Toen Lewis kwam zat ik op het slechtste moment van mijn race. Ik verloor veel en ik moest verdedigen. Op dat moment was Lewis een van de snelste op de baan en ik worstelde met mijn banden."

Bandenproblemen of niet, Perez ging het duel aan met het mes tussen de tanden. "Op dat moment draaide het om overleven en hem achter ons laten was belangrijk voor onze race. In bocht 1 had ik een goede kans en ik overleefde het." Perez draait zich lachend om naar teamgenoot Max Verstappen: "Je bent me een paar tequila's schuldig!"