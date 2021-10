Sainz knalt naar voren: "Als je achteraan start moet je risico's nemen"

In Turkije kreeg Carlos Sainz voor het eerst het nieuwe Ferrari-hybridesysteem tot zijn beschikking. De Spanjaard moest daardoor achteraan starten en reed een dijk van een race. De Ferrari-coureur reed naar de achtste plaats en werd verkozen tot driver of the day.

Na afloop van de wedstrijd verscheen hij voor de camera van Sky Sports. Hij keek terug op een prima middagje: "Als je achteraan start moet je agressief zijn en vandaag was een goede dag om meer risico's te nemen en het pakte goed uit. Een voor een kon ik ze allemaal in bocht twaalf inhalen en kon ik mijn acties inzetten."

Het enige smetje op de race van Sainz was een rampzalige pitstop. Desalniettemin was hij tevreden: "Ik had een goede pace tijdens de wedstrijd en de slome pitstop was heel jammer. Het zorgde ervoor dat we niet de kans kregen om meer naar voren te vechten. Maar vandaag is niet de dag voor excuses. We hebben het top gedaan als team. Blij dat we hier de penalty hebben gepakt."