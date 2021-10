Marko blij met eindelijk presterende Perez: "Checo reed een fantastische race"

In de Turkse miezerregen scheen de zon voor Red Bull Racing. Max Verstappen reed naar de tweede plaats achter Valtteri Bottas en Sergio Perez werd zelfs derde. Vanzelfsprekend waren ze bij Red Bull dan ook zeer tevreden met hun wedstrijd.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was achteraf zeer in zijn nopjes. Hij verscheen voor de camera van het Oostenrijkse ServusTV: "We hebben het beste eruit gehaald. Het banden management was beslissend. We hebben geen enkel risico genomen en hebben het de gehele middag zeer rustig aan gedaan."

In Istanboel liet Sergio Perez ook eindelijk weer zien wat hij waard is. Vanzelfsprekend was Marko daar ook heel erg blij mee: "Checo reed een fantastische race en we hebben de leiding in het wereldkampioenschap weer in handen. We zijn er erg blij mee!" Verstappen heeft de leiding weer overgenomen in de strijd om het wereldkampioenschap.