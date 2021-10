Vrolijke Verstappen: "Moest opletten dat ik niet in slaap viel!"

Max Verstappen heeft in Istanboel de WK-leiding weer over genomen van Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur finishte als tweede achter Valtteri Bottas en beleefde een foutloze middag. De Limburger zal nog vrolijker zijn aangezien zijn teamgenootje Sergio Perez derde werd.

Na afloop van de regenachtige race verscheen Verstappen direct voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Verstappen: "Het was niet makkelijk vandaag. Ik ben blij dat ik als tweede ben geëindigd, in deze omstandigheden is het heel erg makkelijk om iets verkeerd te doen."

Verstappen was na afloop dan ook goedgemutst. "Wat het moeilijkste was vandaag? Wakker blijven hahahaha. We moesten de hele race op de banden letten. We gaan nu door naar Austin, dat gaat een goed duel met de Mercedessen worden." De Amerikaanse Grand Prix is over twee weken, Verstappen gaat er heen als WK-leider.