Verstappen houdt rekening met alles: "Lastig banden kiezen voor de start"

De Turkse Grand Prix heeft alle ingrediënten in petto voor een waar spektakelstuk. Naast de in het middenveld startende Lewis Hamilton is ook het weer tot alles in staat. Tijdens de drivers parade was het heel koud en drupte de regen uit de wolken neer op de open bus met de coureurs.

Max Verstappen kreeg de microfoon van de interviewster van dienst onder de neus geschoven en was niet te beroerd om even vooruit te kijken. Verstappen: "Het is een beetje aan het opdrogen, maar het spat hier ook een beetje. Het gaat lastig worden om je banden te kiezen voor de start."

Het is hopen voor Verstappen dat iedereen zich een beetje gedraagt in de openingsfase. Geen van de toppers zit immers te wachten op een herhaling van Hongarije. Verstappen spreekt zich uit: "In de regen kan er een heleboel gebeuren. Ik hoop op een goede start en een goede eerste ronde."