Hilariteit op persconferentie: Wie heeft nou pole position?

Het was gister even onduidelijk: wie had er nou pole position? Lewis Hamilton was immers de snelste en kreeg de bijbehorende pole position award uitgereikt. Maar door een motorwissel moet hij tien plaatsen naar achteren. Teamgenoot Valtteri Bottas mag als eerste starten en heeft dus officieel pole.

Lewis finished P1 in qualifying on Saturday



Valtteri starts P1 for the race on Sunday



But what will the record books say about pole position in Turkey? 🤔#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/FkPCXf3P8E