Fernando Alonso mogelijk in de problemen, remde niet af voor gele vlaggen

De Turkse kwalificatie krijgt mogelijk nog een staartje voor Fernando Alonso. De ervaren Spaanse Alpine-piloot is under investigation omdat hij in Q1 niet afremde voor dubbele gele vlaggen. Alonso kwalificeerde zich als zesde en zal die dus mogelijk kwijt raken.

De eerste kwalificatiesessie in Istanboel was een ware glibberpartij. Al vroeg in de sessie spinde Ferrari-coureur Carlos Sainz in de eerste bocht. Dit zorgde voor een dubbele gele vlag, de naderende coureurs moesten van hun gas af. Echter deed Alonso dit niet.

Vlak na de spin van Sainz spinde ook Max Verstappen en was er dus nog een gele vlag. Lance Stroll arriveerde als eerste en remde af. Hierna naderde Alonso, hem werd verteld dat er nog een dubbele gele vlag was. Hij remde niet af. Vlak na de gele vlag kreeg Alonso echter het bericht dat alles weer in orde was. De avond zal ons vertellen of Alonso een straf zal ontvangen.