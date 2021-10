Teleurstellende middag voor Norris: "Hamilton zal mij snel passeren"

De Turkse zaterdagmiddag verliep niet zoals gehoopt voor Lando Norris. De McLaren-coureur kwalificeerde zich slechts als achtste en weet dat hij Lewis Hamilton in zijn spiegels kan verwachten. Toch maakt Norris zich geen illusies, de jonge Brit is zeer realistisch.

Na de kwalificatie verscheen Norris bij de microfoons. Voor de camera van Sky Sports legt hij uit hoe hij omgaat met Hamilton die achter hem start: "Hij zal mij passeren in een paar rondjes. Ik heb gewoon realistisch. Ik ga niet zeggen dat ik hem ga verslaan omdat ik dat niet ga doen. Ik ben geen dromer."

Zware dag

Ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo had een slechte middag en kwam niet eens door Q1. Norris houdt zich achteraf op de vlakte: "Een zware dag, we zijn niet echt snel genoeg. Gisteren dacht ik dat we tot meer konden bereiken. De anderen hadden meer over dan wij. Plek 8 klinkt niet heel goed maar ik moet er blij mee zijn. We breken onze kop er niet over. We begrijpen het goed."