Gasly ervaart ook balansproblemen: "Had heleboel onderstuur"

Pierre Gasly beleefde een redelijke vrijdag op Istanbul Park. De Franse AlphaTauri-heer wist zich naar een achtste en een negende plaats te sturen. Toch kende hij wat probleempjes en deze zijn vergelijkbaar met de dingen waar ook Max Verstappen en Sergio Perez last van hadden.

In een persverklaring van zijn team kijkt Gasly terug op zijn Turkse vrijdag: "Vandaag voelde ik mij niet geheel goed in de auto. Maar we zijn alsnog weg gekomen met twee heel sterke posities. Ik geloof dat we morgen nog veel meer kunnen gaan geven."

Waar zijn Red Bull collega's moeite hadden met de balans van de wagen bleef ook Gasly op dit punt niet helemaal uit de problemen. "Ik was niet blij met de balans van de auto, ik had last van een heleboel onderstuur. Dus dat is iets waar we nog aan moeten werken."