Hamilton gaat alles geven: "Ik moet pole pakken"

Het was een goede vrijdag voor Lewis Hamilton. De Britse regerend wereldkampioen was de snelste in allebei de trainingen en heeft zich kostelijk vermaakt. Toch zal hij een lastig weekend krijgen want hij heeft een motorstraf aan de modieuze broek hangen.

Na de trainingen verscheen Hamilton voor de camera's van het Britse Sky Sports om te reflecteren: "Bizar hoeveel grip er is. Het is zoveel leuker om te rijden dan voorheen. We begonnen met een hele goede set-up en toen hebben we het een en ander veranderd. De baan is aan het veranderen en toen hebben wij dat ook gedaan, die waren oké maar niet het beste. We gaan nog meer anders doen."

Vertrouwen

Hamilton heeft er dan ook vertrouwen in: "Ik weet niet hoe maar we weten er in de avond altijd weer sneller op te worden voor de dag van morgen. Als het niet gaat regenen moet ik veel werken op zondag. Ik ga mij focussen en mijn best doen."

Pole

Toch gaat hij er alles aan doen om pole te pakken: "Ik moet op pole staan om de schade te beperken. Ook moet ik de auto begrijpen voor de long runs, dus ik moet de juiste balans vinden. Ik vind het niet heel erg anders gaan dan in andere weekenden."