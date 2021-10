Haug rekent op Hamilton: "Hij wordt onderschat"

De strijd om het wereldkampioenschap nadert langzamerhand zijn ontknoping. Steeds meer en meer kenners beginnen te strooien met hun voorspelling over wie er uiteindelijk met de titel vandoor gaat. Verstappen en Hamilton staan immers zo goed als gelijk in de titelstrijd.

Ook voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug durft zich te wagen aan een voorspelling, al doet hij dat op zijn eigen manier. In gesprek met Sky spreekt Haug zijn voorkeur voor Hamilton uit: "Niet omdat ik het Mercedes-logo op mijn voorhoofd heb staan maar omdat ik denk dat hij op dit moment een beetje wordt onderschat. De meeste voorspellingen die ik hem gezien gaan richting Verstappen. Daarom ga ik voor Hamilton."

Toch is ook Haug ultiem aan het genieten van de prachtige titelstrijd, zo laat hij weten. "Het Verstappen-Hamilton duel laat niets te wensen over. Zelfs als je herinneringen hebt aan de goede oude Formule 1-tijden denk ik dat het nooit beter, closer en competitiever geweest dan op dit moment. En dat is enorm goed voor de Formule 1."