Verstappen relaxt over titelstrijd: "Moeten het gewoon goed doen"

Het mogen wel duidelijk zijn: de titelstrijd gaat dit jaar tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Iedere volger van de sport zit elk weekend op op puntje van zijn of haar stoel. De titelrivalen zelf zijn echter veel minder gespannen en focussen zich vooral op de aankomende wedstrijden.

Red Bull-coureur Verstappen houdt echter het hoofd koel. Op zijn eigen site kijkt hij naar de titelstrijd: "Ik zie mijzelf niet als een grotere titelfavoriet dan Lewis. We moeten er gewoon voor zorgen dat we het goed doen in de laatste races, dat is het allerbelangrijkste."

De Limburger geeft dan ook geen zier om welke rol hij aangemeten krijgt: "Het maakt niet uit of je de favoriet bent of niet. De volgende races gaan zwaar zijn. Ik weet ook niet of we de snelste auto hebben of een beetje achter liggen. Het zal variëren per circuit. Het gaat een spannend duel worden."