Alonso onder de indruk van Verstappen: "Reden dat ik TV aanzette"

Fernando Alonso is één van de ervaren rotten van het Formule 1-veld. De Spanjaard keerde dit seizoen terug in de koningsklasse van de autosport en heeft in eerder in zijn loopbaan een goede indruk achtergelaten op zijn huidige veel jongeren collega's.

Max Verstappen liet op de gebruikelijke persconferentie op donderdag weten dat hij vroeger stiekem fan was van Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen reageerde op de persconferentie: "Ik ben blij om dat te horen! Ik zei aan het begin van het jaar dat de coureurs die vorig jaar het meeste indruk op mij maakten Max en George waren. Ze waren de reden dat ik de televisie aanzette."

De ervaren Alonso is te spreken over het gedrag van zijn jongere Nederlandse collega: "We zijn allemaal verschillend. Maar voor hem lijkt het niet zoveel uit te maken. Verstappen benadert het gewoon weekend voor weekend. En dat is de juiste benadering."