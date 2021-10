Domenicali wil dat de titelstrijd doorgaat tot het einde: "Tot de laatste bocht in Abu Dhabi"

Het titelgevecht in de Formule 1 maakt veel indruk op vele volgers van de sport. Het is een zinderend gevecht en Lewis Hamilton en Max Verstappen geven elkaar geen centimeter ruimte. Iedereen geniet van de strijd, zo ook CEO Stefano Domenicali.

De Italiaanse CEO van de sport is vol enthousiasme in gesprek met Sky Sports: "Als je het aan mij vraagt hoop ik dat het door gaat tot het einde. Tot de laatste bocht in Abu Dhabi, dat zou fantastisch zijn. Dit is een mogelijkheid, ik hoop het voor iedereen. Wat achterblijft is een fantastisch gevecht tussen twee fantastische coureurs. Een van hen heeft iets bereikt wat niet nog ooit heeft gedaan."

Domenicali is ook onder de indruk van de prestaties van Verstappen: "Voor Max is het de eerste keer dat hij vecht voor de titel. Dan zijn we ook verbonden aan de teams die onder druk staan, geen fouten maken. Betrouwbaarheid speelt een factor, wat wil je nog meer? Ik denk dat het gaat om de beste coureur maar we moeten niet vergeten dat de teams een grote rol spelen. Dat is de schoonheid."