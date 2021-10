Norris open over zijn mentale problemen

Lando Norris is een van de meest geliefde coureurs van het moment. De jonge McLaren-coureur komt over als een vrolijke, goedgemutste jonge Britse knul met een karrenvracht aan talent. Maar niets is wat het lijkt, Norris heeft namelijk lang geworsteld met depressieve gevoelens.

Gisterochtend was de McLaren-coureur te gast in het ITV-programma This Morning waar hij openlijk sprak over zijn problemen: "Ik denk dat mensen die alleen naar de TV kijken niet door hebben wat een coureur allemaal mee maakt. En dat is jammer. Maar er zijn nu meer programma's waar je ziet wat een coureur achter de schermen allemaal meemaakt en je ziet hoeveel druk en stress er bij komt kijken. Al helemaal op mijn leeftijd ,ik kwam de Formule 1 binnen op mijn 19e, zijn er veel ogen op je gericht. Dus omgaan met al die dingen eiste een tol van mij."

Het was een zware tijd voor Norris: "Het voelde alsof ik niet wist wat er daarna ging gebeuren. Als dit fout is, als ik niet doorga naar de volgende sessie en presteer, wat gebeurd er dan? Wat is hier allemaal de uitkomst van? Zit ik nog in de Formule 1 volgend jaar, of niet? Wat ga ik dan doen want ik ben niet zo goed in andere dingen in het leven? Dus dat allemaal en dan voel je je depressief omdat als ik een slecht weekend heb, ik denk dat ik niet goed genoeg ben enzovoorts. Wanneer gaan ze de resultaten van het seizoen bij elkaar optellen en dan heb je ook nog de social media kant van het verhaal wat ook nog pijn kan doen."

Inmiddels gaat het beter met Norris. De Brit heeft veel hulp gehad van zijn team McLaren en van een mentale gezondheidsstichting. De resultaten gaan hem dit seizoen ook weer voor de wind. In Sotsji pakte hij de pole en won hij bijna.