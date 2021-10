Norris nog niet tevreden over 2022-auto: "Andere auto om te besturen"

Dat de Formule 1-wagens in 2022 er compleet anders uit zullen zien is inmiddels wel duidelijk. Hoe de auto's zich zullen gedragen op de baan is echter nog de vraag. Lando Norris mocht alvast proeven aan de nieuwe bolide op de simulator. Hij is wel eens positiever geweest.

Norris zal ook in 2022 bij het team van McLaren rijden en daar zijn ze hard bezig met het ontwerp voor de nieuwe racewagen. Blijkbaar zijn ze al zover dat de wagen op de simulator kan worden getest. De jonge Brit was de uitverkorene en heeft zo zijn bedenkingen.

Niet zo fijn

In gesprek met Motorsport.com bespreekt hij zijn ervaringen: "Het is een heel andere auto om te besturen. Op een manier die niet zo fijn is als dit seizoen. Maar ik hoop dat dat het geval is bij alle andere teams. Ook zijn we nog niet op een punt om te zeggen dat het verschrikkelijk is of heel goed. Je moet je best doen en hopelijk hebben we bij de pre-season tests een goede auto."

Tekening

Hoe de auto eruit ziet weet Norris nog niet. Vooralsnog is er dan ook nog geen fysiek exemplaar: "De enige auto die we hebben gezien is die op Silverstone. De auto die we in de fabriek hebben is niet eens een auto. Het is een tekening en wat papier."