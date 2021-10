Horner onder de indruk van Verstappen: "Niet iemand die lang blijft mokken"

Het is voor iedereen inmiddels wel duidelijk dat men bij Red Bull Racing heel blij is met de prestaties van Max Verstappen. De Limburger heeft dit seizoen voor het eerst de kans om echt te vechten voor de wereldtitel. Teambaas Christian Horner is nog steeds vol lof over zijn Nederlandse pupil.

Verstappen heeft in zijn jaren bij Red Bull velen harten gestolen. Horners hart was al snel verkocht aan de kwaliteiten van de Nederlandse superster. In gesprek met Channel 4 is Horner vol lof: "In al deze jaren heb ik nog nooit een coureur gezien die zo rechtdoorzee is als Max. Hij is open en eerlijk over alles en het boeit hem niet wat de buitenwereld denkt. Als je meer tijd met hem spendeert en hem beter leert kennen kom je erachter dat hij een super aardige jongen is met een passie voor de sport."

Compromis

Horner is dat ook blij dat hij altijd een gesprek kan aangaan met zijn kopman. "Het is heel makkelijk om even met hem te gaan zitten en zijn aandacht te krijgen. Misschien blijkt uit het gesprek dat hij het niet met je eens is maar hij zoekt altijd een compromis. Hij is niet iemand die lang over iets blijft mokken. Hij tackelt een probleem, streept het af en gaat door."

Engeland

De Red Bull-baas heeft een perfect voorbeeld van dit soort situaties: "Max was enorm gefrustreerd over de crash met Lewis in Engeland en het resultaat. Hij had dat weekend enorm hard gewerkt, won de sprintrace en had een goede kans op de winst. In plaats daarvan kreeg hij contact met Hamilton, een 51G impact, ziekenhuisbezoek en zijn rivaal die won. Op maandag zei hij tegen mij: Als we de race nog een keer zouden doen, dan zou ik winnen."