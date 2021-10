Wolff kan zich niet vinden in uitspraken Horner: "Beetje zorgwekkend"

De titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull Racing wordt niet alleen op het asfalt uitgevochten. Ook verbaal is de strijd kiezelhard. Vooral Red Bull-teambaas Christian Horner kan het niet laten om hier en daar met een flinke hand modder te gooien in de richting van de concurrentie.

Horner liet vorige week weten dat hij vindt dat Mercedes nu voor het eerst een echte concurrentiestrijd heeft. Ook genoot Horner van de steeds narriger wordende Toto Wolff. Horner zei daarover: "De meer Toto zich opwindt, hoe leuker het wordt."

Zorgwekkend

Mercedes-baas Wolff kan zich echter alles behalve vinden in de woorden van zijn concullega. In gesprek met het Britse Channel 4 gaat hij in op de 'Toto windt zich op'-uitspraken: "Of ik mij opwind? Nee, helemaal niet. Dat hij op die manier over deze zaken denkt is een beetje zorgwekkend."

Ook in de andere beweringen van Horner kan Wolff zich voor geen enkele centimeter vinden. De Oostenrijker is van mening dat zijn team de afgelopen jaren heus sterke concurrentie heeft gekend: "Nee, je moet niet vergeten dat we in 2018 en 2019 een heftige strijd hebben gevoerd met Ferrari. Ik denk dat we in een van die jaren zover achterlagen dat we het pas in de herfst konden omdraaien. Al die duels waren hard en verschillen niet van deze."