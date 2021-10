Norris denkt niet aan topteams: "We liggen mijlenver achter"

McLaren heeft twee uitstekende races achter de rug. In Monza en Sotsji lieten ze Mercedes en Red Bull werken voor hun geld. Het klopt dat er zeker werd geprofiteerd van foutjes elders maar het lijkt er langzamerhand op dat het legendarische team de weg omhoog heeft ingezet.

In Monza won Daniel Ricciardo de race voor zijn teammaatje Lando Norris. In Sotsji ging Norris vrolijk verder met presteren door eventjes de pole position te pakken. Norris verloor uiteindelijk de overwinning door een verkeerde gok tijdens de regen. Het lijkt erop dat ze steeds meer tegenstand kunnen bieden aan Red Bull en Mercedes.

Norris wil daar echter helemaal niets van weten. De Brit spreekt zich uit in gesprek met Motorsport-total.com: "Nee, we liggen mijlenver achter ze. Het is lastig omdat we het beste resultaat hadden kunnen pakken en ik had kunnen winnen. Uiteindelijk finishte ik maar als zevende. Het is vooral lastig omdat het voelt alsof ik iets heb verloren en dat breekt mijn hart. Niet omdat ik iets doms heb gedaan."